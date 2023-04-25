Вместе с Фондом помогаем ВСУ, и будем делать это до победы Украины, – Вадим Столар

Благотворительный фонд Вадима Столара вместе со своим учредителем с первых дней масштабного вторжения системно помогает Вооруженным Силам Украины в рамках проекта "++ для ВСУ", и будет делать это до нашей Победы. Об этом говорится в публикации на сайте Фонда.

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Вадим Столар отмечает важность объединения украинцев ради Победы

"За время масштабного вторжения России мы увидели настоящую силу украинцев, убедились, что наша сила – в единстве и смелости. Мы научились помогать друг другу, как никогда раньше заботиться о тех, кто в этом больше нуждается, и поддерживать наших защитников.

Наш Фонд не стал исключением – с первых дней войны мы присоединились к помощи ВСУ. Начинали с горячих обедов для тех, кто защищал Киевщину. А сейчас предоставляем большой перечень необходимого защитникам – от снаряжения до высокотехнологичного оборудования и спецавтомобилей, которые мы направляем на восток и юг страны.

Пример украинцев, мужество наших людей, стремление к Победе вдохновляют весь мир! Сейчас важен общий вклад и работа всех политиков и бизнесов ради одной цели. Вместе с Фондом мы будем поддерживать Вооруженные Силы Украины к Победе – это наш приоритет с начала вторжения", – заявил Вадим Столар.

Что именно Фонд Вадима Столара передает военным

Волонтеры Фонда рассказали, что именно и в каком количестве закупили и передали военным за 14 месяцев, прошедших по масштабной атаке России на Украину.

"Благодаря поддержке основателя Фонда Вадима Столара нам удалось реализовать ряд масштабных проектов. Так, в рамках инициативы "++ для ВСУ" мы предоставили защитникам и правоохранительным органам 325 единиц высокотехнологичного оборудования, такого как квадрокоптеры, антидрон-системы, тепловизоры, видеокамеры и другие устройства и амуницию по непосредственным запросам военных. Также они получили от нас 32 специализированных внедорожники и бронированные авто. Мы оказываем постоянную помощь медикаментами (свыше 30 тыс. единиц), военным снаряжением, инструментами и одеждой (свыше 34 тыс. единиц), – отметила волонтер Фонда Наталья Приходько.

Фонд Вадима Столара не ограничивается помощью военным

Кроме поддержки военных, Фонд реализует ряд социально-гуманитарных инициатив по поддержке украинцев в трудные времена. Среди них масштабный проект "Відновись", миссия которого - эмоциональное восстановление семей, потерявших одного из родителей, а также оставшихся без дома. Курс по изучению современного украинского языка направлен на тех, кто хочет усовершенствовать соловьину и начать свободно говорить ею. А "Чекапи здоров'я", "Спорт на районі" і "Психологічна підтримка" призваны физически и морально восстановить украинцев.

Кроме того, Фонд Вадима Столара системно помогает медицинским учреждениям страны. Помощь больницам от Фонда была начата еще в 2020 г. – во время пандемии COVID-19 и продолжается во время масштабной войны.

Если вам необходима помощь, вы можете обратиться непосредственно к представителям Фонда в соцсетях, включая Facebook.