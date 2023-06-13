Вместо помощи людям занимаются мародерством: в Генштабе рассказали о произволе оккупантов в затопленной Голой Пристани

Российские оккупанты сохраняют свое присутствие в затопленной Голой Пристани Херсонской области. При этом они не помогают людям, пострадавшим от "большой воды", а наоборот продолжают и дальше издеваться. Военные преступники РФ занимаются мародерством.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 13 июня. В затопленном после подрыв Каховской ГЭС городе, захватчики

"В затопленной Голой Пристани оккупанты сохраняют свое присутствие, совершают обстрелы эвакуационных пунктов и обвиняют в этом подразделения ВС Украины", – сообщают в Генштабе.

Кроме того, оккупационная так называемая власть заставляет местное население говорить на видеокамеру слова благодарности подразделениям "МЧС РФ" за, якобы, спасение и эвакуацию. А на самом деле помощи люди не получают никакой.

"Хотя все это время, так и не дождавшись помощи от оккупационных властей, люди были вынуждены самостоятельно спасать друг друга. После стабилизации ситуации и ухода воды, возвращаясь в город, люди становятся свидетелями мародерства и ограблений собственных домов", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области российские захватчики активно вывозят награбленное имущество из затопленных населённых пунктов. В частности, в Голую Пристань под видом гуманитарной помощи прибывают пустые грузовики, которые российские военнослужащие загружают награбленным – бытовой техникой, мебелью и другим имуществом.

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