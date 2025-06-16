Вместо сына – микроволновка: в оккупированном Скадовске гауляйтер вручил "благодарность" отцу ликвидированного предателя Украины. Видео

В оккупированном российской армией Скадовске Херсонской области на день РФ местный гауляйтер вручил микроволновку семье погибшего участника войны против Украины. На вопрос, "а где Лада?" тот ответил, что "подарок" решили заменить в последний момент.

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Но даже для того, чтобы добыть технику стоимостью около $50, оккупационным "властям" пришлось привлекать мецената. Кадры "радостного" события распространились в местных пабликах, а под ними – неутешительная реакция сети.

По сообщениям пропагандистов, "глава" так называемого Скадовского округа Александр Дудка и "советник главы администрации", местный предприниматель и меценат Артур Агададян вручили микроволновку отцу участника путинской "сво" Виталию Васильевичу Власенко.

Гауляйтер выразил признательность мужчине за то, что он воспитал "настоящего патриота", который пожертвовал своей жизнью и пошел убивать своих же земляков ради России. Он цинично подчеркнул важность сохранения памяти о тех, кто "защищает страну и жертвует собой ради мирного неба".

Отцу погибшего предателя Украины оккупанты вручили бытовую технику со словами "Спасибо за сына!" и это вызвало реакцию в сети, где пользователи назвали ситуация "позорищем".

"Жизнь ценою в китайскую дешманскую микроволновку", "Когда закончились мясорубки", "Ужас просто, микроволновка за сына, позорище! Мир сошел с ума", "Мельчают лады...", "Танкист, наверное, был. Судя по той логике что до этого семьям штурмовиков подарили мясорубки", "Мясорубку им за старшего дали", – прокомментировали в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в оккупированном Скадовске на Херсонщине детей в садиках заставили восхвалять захватчиков. Российские власти города разослали приказ снять видео с поздравлениями для оккупантов, чтобы отправить их на конкурс к 23 февраля.

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