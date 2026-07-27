Вместо выплат – ловушка: в "Атеш" рассказали, как Россия отправляет трудовых мигрантов на войну против Украины

Россия использует трудовых мигрантов для восполнения потерь на фронте. Представители подразделения "Ахмат" во временно оккупированной Донецкой области обещают иностранцам высокооплачиваемую работу на строительстве, а после ее завершения заставляют подписывать контракты с армией страны-агрессора.

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Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". По данным партизан, для этого применяют угрозы, шантаж и изъятие документов.

"Агент "Атеш" из состава оккупационной администрации сообщает о схеме, организованной представителями подразделений "Ахмат" на временно оккупированных территориях Донецкой области. Для восполнения потерь личного состава на фронте они создали систему вербовки иностранных рабочих", – говорится в сообщении.

Заработки оборачиваются принудительной мобилизацией

По данным партизанского движения, схема начинается с фиктивных подрядных компаний в Московской области. Они вербуют трудовых мигрантов, заманивая их высокооплачиваемой работой, связанной со строительством во временно оккупированных Мариуполе и Донецке. Однако после завершения работ вместо обещанной зарплаты люди оказываются под давлением.

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Так, при участии представителей оккупационной полиции бойцы подразделения "Ахмат" проводят рейды по местам проживания рабочих. У них изымают документы, угрожают и шантажируют, чтобы заставить подписать контракты с ВС РФ для последующей отправки в штурмовые подразделения.

Тех, кто отказывается, по словам партизан, обвиняют в якобы нарушении миграционного законодательства, лишают заработанных средств и готовят к депортации.

Как отмечают в "Атеш", чаще всего жертвами этой схемы становятся выходцы из стран Центральной Азии, в частности граждане Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

"Мы фиксируем всех участников этой системы. Данные сотрудников оккупационной "полиции", вербовщиков и командиров "Ахмата", причастных к эксплуатации людей, пополнили наши базы данных и переданы в профильные структуры", – подчеркнули в партизанском движении.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) также сообщали, что Россия продолжает искать источники пополнения потерь своей армии в войне против Украины; в частности, Москва и дальше усиливает давление на мигрантов, прибывших в Россию. Подписывать контракты их заставляют, угрожая депортацией и запугивая перспективой уголовного преследования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Служба внешней разведки Украины рассказала, как РФ вербует африканцев на войну против нашего государства.

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