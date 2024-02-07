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ВМС: Россия убрала ракетоносители из Черного и Азовского морей

Иванна Шепель
War
1 минута
2,6 т.
ВМС: Россия убрала ракетоносители из Черного и Азовского морей

По состоянию на 08:00, 7 февраля, в Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Оккупанты держат 2 корабля в Средиземном море.

Среди них 1 вражеский корабль является носителем крылатых ракет "калибр" с общим залпом до 8 ракет. Об этом сообщается в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В течение последних суток со стороны РФ была зафиксирована следующая активность в Керченском проливе:

  • Четыре судна двигались к Азовому морю, одно из которых передвигалось через пролив Босфор;
  • Тринадцать суден двигались к Черному морю, из них три продолжили маршрут в направлении пролива Босфор.

Военно-морские силы указывают на то, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране жизни людей на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

ВМС: Россия убрала ракетоносители из Черного и Азовского морей

Ранее сообщалось, что действия сил обороны Украины привели к значительным осложнениям работы Черноморского флота России. В частности, в плане оснастки кораблей ракетами, для которых враг пытается построить новую базу. Флот оккупантов фактически отрезан от запасов "Калибров", которыми они раньше часто били по украинской инфраструктуре.

Как сообщал OBOZ.UA, утром, 7 февраля, в разных городах Украины раздались взрывы. Россия устроила против нашего государства очередную массированную атаку, запустив баллистические ракеты. В частности, о взрывах сообщали в Харькове и Киевской области.

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