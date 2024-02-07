ВМС: Россия убрала ракетоносители из Черного и Азовского морей

По состоянию на 08:00, 7 февраля, в Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Оккупанты держат 2 корабля в Средиземном море.

Среди них 1 вражеский корабль является носителем крылатых ракет "калибр" с общим залпом до 8 ракет. Об этом сообщается в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В течение последних суток со стороны РФ была зафиксирована следующая активность в Керченском проливе:

Четыре судна двигались к Азовому морю, одно из которых передвигалось через пролив Босфор;

Тринадцать суден двигались к Черному морю, из них три продолжили маршрут в направлении пролива Босфор.

Военно-морские силы указывают на то, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране жизни людей на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Ранее сообщалось, что действия сил обороны Украины привели к значительным осложнениям работы Черноморского флота России. В частности, в плане оснастки кораблей ракетами, для которых враг пытается построить новую базу. Флот оккупантов фактически отрезан от запасов "Калибров", которыми они раньше часто били по украинской инфраструктуре.

Как сообщал OBOZ.UA, утром, 7 февраля, в разных городах Украины раздались взрывы. Россия устроила против нашего государства очередную массированную атаку, запустив баллистические ракеты. В частности, о взрывах сообщали в Харькове и Киевской области.

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