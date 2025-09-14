ВМС Украины поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Крыму

Украинские воины нанесли удар по российским захватчикам во временно оккупированном Крыму. В Севастополе они поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ.

Поражение было осуществлено силами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале ВМС.

Что известно

Удар по коммуникационному узлу ЧФ РФ в оккупированном Севастополе украинские воины нанесли в ночь на 11 сентября. Поражена цель, расположенная на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы.

"Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ", – добавили в ВМС.

Там также показали снимки коммуникационного узла до и после удара.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях спецназовцы ГУР метко отработали по объектам оккупантов в Крыму. На оккупированном украинском полуострове уничтожены российские системы ПВО.

Также сообщалось о подробностях ударов ВСУ по позициям оккупантов в Крыму за последний месяц. Известно, что украинским воинам удалось ликвидировать здание штаба россиян, пункт связи и артиллерийские склады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!