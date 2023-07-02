'Внимание нежелательным гостям!' Минобороны опубликовало видео-предупреждение о жарком лете в Крыму

Министерство обороны Украины анонсировало "горячее" лето и "штормовую погоду" во временно оккупированном Крыму. Нежелательных гостей российского полуострова попросили приготовиться.

Видео дня

Иронический ролик с предупреждением для оккупантов обнародовали в Twitter украинского оборонного ведомства. Там заметили, что уже просили держаться подальше от Крыма (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Внимание нежелательным гостям! Этим летом действуют предупреждения о путешествиях", – говорится в описании к видео.

"Наш сезонный прогноз предполагает штормовую погоду", – отметили в ролике.

Напомним: военный эксперт, полковник запаса Петр Черник выразил мнение, что освобождение временно оккупированного Крыма не будет происходить путем штурма и лобовых атак. Вооруженные Силы Украины могут выполнить эту задачу посредством применения тактики истощения противника.

Но для этого у украинской армии должно быть большое количество дополнительного современного вооружения, в частности, истребители F-16, ударные беспилотники и тысячи ракет.

Тем временем в оккупированном Крыму удивляются пустым пляжам. В сеть попали кадры, в частности из Феодосии и Коктебеля, где, несмотря на солнечную летнюю погоду и теплое море, отдыхающих не видно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что основная фаза контрнаступления ВСУ еще не началась, но защитники родной земли уже находятся на пути изгнания оккупантов со своих территорий. В ходе успешных боев Россия будет вынуждена отступить, в том числе и из Крыма;

– секретарь СНБО Алексей Данилов призвал незаконно обустроившихся и проживающих на временно оккупированной территории Крыма россиян, воспользоваться Керченским мостом и вернуться в Россию. Сделать это стоит как можно быстрее, ведь освобождение полуострова и возвращение Украины теперь только вопрос времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!