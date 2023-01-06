Внимательно наблюдаем за всем, что происходит в Беларуси: Резников рассказал, возможно ли новое наступление на севере

Министр обороны Алексей Резников указал, что Украина вполне осознает риски, связанные с Беларусью и войсками, которые диктатор Александр Лукашенко может направить в нашу страну в угоду кремлевскому "сюзерену" Владимиру Путину. Разведка постоянно отслеживает ситуацию в республике и готовится к наихудшему сценарию.

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Об этом глава оборонного ведомства рассказал в эфире телемарафона UA Разом. Он заметил, что Киев прекрасно понимает намерения Кремля и никаких иллюзий на этот счет не питает.

"Москва надеется стратегически уничтожить Украину, а уже после договариваться с Западом о распределении влияния на остатки регионов. Поэтому она будет задействовать все силы, которые будет возможно", – указал чиновник.

Резников отметил, что с этими же целями Путин может привлечь и белорусское направление. Однако для этого им нужно сконцентрировать силы на нескольких местах.

"Поэтому мы не расслабляемся, мы готовы и внимательно смотрим и обязательно будем понимать, когда этот риск станет более угрожающим", – заключил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Нового года Резников обратился к россиянам с предупреждением, что Кремль намерен закрыть границы для мужчин и объявить военное положение. После этого в РФ начнут очередную волну мобилизации на войну в Украину.

Также глава Минобороны пояснил украинцам, планируется ли в обозримом будущем мобилизация и в нашей стране. Ситуация на фронте может измениться в любую минуту, поэтому украинцам стоит быть готовыми к развитию любых сценариев.

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