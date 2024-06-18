Во Франции презентовали дрон-камикадзе Colibri, который уже этим летом получит Украина. Фото и видео

KNDS, совместное предприятие двух европейских производителей военной техники Krauss-Maffei Wegmann и Nexter Systems, на выставке Eurosatory 2024 в Париже представила новый ударный беспилотник Colibri. Это дрон-камикадзе, который два года назад французское оборонное ведомство заказало для армии Франции.

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Однако партия беспилотников Colibri будет передана Вооруженным силам Украины уже этим летом "в рамках пакета военной помощи" от Франции. Об этом рассказали в Defence Blog.

В KNDS подчеркнули, что проект Colibri "направлен на усиление оперативных возможностей французской армии посредством высокоточных боеприпасов". Colibri способен идентифицировать и нейтрализовать цели в радиусе 5 км.

Дрон оснащен управляемым осколочным зарядом, что обеспечивает высокую летальность как против статических, так и динамических целей.

В KNDS не рассказали детали проекта. Однако еще на его старте, два года назад, благодаря утечке стало известно, что Colibri разрабатывают на основе дрона UX11, созданного для фотограмметрических робот. Он имеет цельнокрылый корпус из полистирола, размах крыльев 1,1 м и приводится в движение двухлопастным толкающим винтом, расположенным в задней части крыла.

Масса дрона вместе с полезной нагрузкой составляет 1,5 кг, автономный полет – 80 мин, крейсерская скорость – 54 км/ч. Развертывание и запуск аппарата занимает всего 5 мин. UX11 может подняться на высоту до 6000м.

Как сообщал OBOZ.UA, в России за ночь 18 июня дроны атаковали несколько нефтебаз, но власти признали факт поражения лишь в одном случае. Оказалось, что кроме хранилища нефти в городе Азов Ростовской области был прилет и по терминалу в соседнем регионе возле Крыма – в поселке Чушка Темрюкского района Краснодарского края.

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