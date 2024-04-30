Во Львове представители военкомата задержали медиков онкоцентра: в ТЦК объяснили ситуацию

Во вторник, 30 апреля, в сети была распространена информация о том, что работники ТЦК задержали медицинских физиков Онкологического центра Первого ТМО Львова по дороге на работу. После уточнения данных специалистов отпустили.

Так, в Telegram-каналах появилась информация о том, что двое работников Онкоцентра забрали представители ТЦК. Это якобы привело к временной остановке центра.

Сообщалось, что из-за действий ТЦК сотни онкопациентов остались без возможности получить необходимое облучение.

Однако, по словам представителей Первого ТМО, Онкологический центр работает без изменений, и физики центра остаются на работе. Там пояснили, что представители ТЦК обратились к ним для уточнения личных данных.

"Двух специалистов медучреждения действительно вызвали в ТЦК – для уточнения учетных данных. В настоящее время оба вернулись к выполнению своих должностных обязанностей", – сообщили в Первом ТМО.

Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки также подтвердили, что двух медицинских физиков из Первого медицинского объединения Львова пригласили в центр. После проверки стало известно, что у них есть регистрация в другом центре.

"Да, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК. Проверили данные и обнаружили, что состоят на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству", – пояснили в ТЦК.

Как ранее писал OBOZ.UA, Черкасский объединенный городской территориальный центр комплектования и соцподдержки с 25 апреля приостановил прием документов на отсрочку от военной службы. Это временная мера, необходимая ТЦК, чтобы подробнее изучить новый закон о мобилизации.

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