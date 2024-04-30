В Черкассах ТЦК остановили прием документов на оформление отсрочки: что происходит

Черкасский объединенный городской территориальный центр комплектования и соцподдержки с 25 апреля приостановил прием документов на отсрочку от военной службы. Это временная мера, необходимая ТЦК, чтобы поподробнее изучить новый закон о мобилизации.

Об этом "Суспільному" сообщила спикер Черкасского ТЦК Алина Кривошея. Заявления граждан, поданные до 25-го числа, продолжат рассматривать в соответствии с действующим законодательством.

Прием документов возобновят 18 мая – в день, когда закон о мобилизации вступит в силу.

Кривошея объяснила, что Кабмин Украины должен выдать отдельное постановление о разработке других алгоритмов получения отсрочки. Это право, кстати, предоставляют районные военные администрации, а военкоматы только формируют пакет документов и передают на рассмотрение.

"Рекомендую носить с собой все документы, подтверждающие, что вам предоставили право на отсрочку. Если работники ТЦК будут вручать повестку, то вы можете показать эти документы или показать именно в военкомате", – посоветовала Кривошея.

Она напомнила, что отсрочку могут получить отцы трех и более несовершеннолетних детей; военнообязанные, имеющие членов семьи с первой/второй группами инвалидности и являющиеся опекунами.

"Или кто самостоятельно воспитывает детей или имеет детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Однако, независимо к какой категории принадлежит человек, его оформляют на полгода. И каждые шесть месяцев человек должен обратиться в ТЦК либо приостановить отсрочку, если нет того основания, либо же продолжить", – рассказала спикер.

Как писал OBOZ.UA, статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета. Пока что штрафы составляют от 510 до 850 гривен, однако их намерены повысить до уровня от 17 000 до 25 500 гривен.

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