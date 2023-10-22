Во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы: разгорелся серьезный пожар. Видео

Вечером 22 октября во временно оккупированном Севастополе в Крыму снова раздались взрывы. В районе Казачьей бухты вспыхнул пожар.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Z-каналы сообщили о якобы сбитии 2-3 ракет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В сети в ответ иронизируют, что в этот раз пока неясно, чем именно их сбили: комплекcом ПВО или штабом.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев нелепо поспешил заверить горожан, что на самом деле все спокойно. Он заявил, что видео взрыва, опубликованное в сети, якобы ложь, на самом деле ничего нет и все это вообще дело рук "украинской ИПСО".

"Те, кто пишет, что в Севастополе отработали средства ПВО – это тоже ложь. Силы ПВО находились в боевой готовности, но до нас никаких воздушных целей сегодня не долетало", – пытался заверить крымчан Развазжаев.

Он объяснил сообщения Telegram-каналов о взрывах "хайпом" и "попытками держать аудиторию в напряжении".

Видео дня

Сразу после бессмысленных оправданий гауляйтера в сети снова сообщили о взрывах в Севастополе и Балаклаве.

Напомним, "бавовна" посетила Севастополь также 20 октября. Тогда взрывы раздавались в Балаклавском районе города. Громко было также в Джанкое. Z-каналы писали о работе ПВО и якобы сбитии ракет над территорией полуострова.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября в Севастополе был подбит корабль-ракетоноситель врага проекта 21631 "Буян-М". Операцию провели с помощью дронов Службы безопасности Украины "Морской малыш" с экспериментальным вооружением.

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