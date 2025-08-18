Во время 'майского перемирия' враг перегруппировал войска и начал активные наступательные действия, – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия использовала так называемое "майское перемирие" для перегруппировки войск. По его словам, оккупанты воспользовались уменьшением интенсивности боевых действий, чтобы подтянуть артиллерию и подразделения беспилотных систем ближе к фронту.

Также Сырский предупредил, что даже в случае прекращение огня украинцы должны продолжать готовиться к войне. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

"Перемирие" для продолжения войны

В мае 2025 года российский диктатор Владимир Путин предложил объявить кратковременное перемирие с Украиной. Впоследствии стало понятно, что временную передышку оккупанты использовали, чтобы интенсифицировать боевые действия.

"Мы знаем, как было использовано майское перемирие: противник банально подтянул артиллерию, свои подразделения беспилотных систем к переднему краю, чего он не мог совершить, когда велись активные боевые действия. Он перегруппировал свои войска и сразу начал активные наступательные действия. То есть мы должны быть готовы к любому развитию событий", – сказал Сырский.

Нужно готовится к войне

По мнению главнокомандующего ВСУ, несмотря на все будущие гарантии и на переговорный процесс, украинцы должны постоянно готовиться к войне. Сырский объяснил, что даже в случае заключения мира или заморозки войны нужно заботиться о повышении боеспособности армии, учитывать опыт войны и создавать самую современную, мощную, высокотехнологичную армию.

"То есть, наша страна не должна забыть уроки этой войны. Следует быть готовым к тому, что война может продолжиться в любое время. Потому что угроза останется. Потому что враг не отказывается от своих намерений захватить всю Украину", – заявил Сырский.

Что предшествовало

В сентябре 2022 года страна-агрессора Россия объявила о незаконной аннексии четырех украинских областей, включая территории, находящиеся под контролем Украины. Такие действия россиян противоречат официальному признанию независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза.

По некоторым данным, российский диктатор Путин готов прекратить агрессию против Украины только в том случае, если украинские войска полностью выйдут с территории Донецкой области. На данный момент в регионе продолжаются ожесточенные боевые действия.

Напомним, в военной разведке Великобритании подсчитали, что для захвата 100% территории четырёх аннексированных областей путинской армии потребуется более четырех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о том, что американский президент Дональд Трамп якобы поддерживает полный вывод ВСУ с подконтрольных им территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, решение по этому поводу должна принимать Украина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!