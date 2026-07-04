Во время ночной атаки на Сумы РФ убила жену и 5-летнюю дочь полицейского: старшая дочь ранена

3 июля во время атаки российских оккупационных войск на Сумы погибли 33-летняя жена и 5-летняя дочь полицейского из Сумской области. Старшая дочь, которой 13 лет, в результате атаки получила ранения и находится в больнице.

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Об этом сообщил в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Олег Кашперук. Оккупанты сбрасывали на Сумы управляемые авиационные бомбы и запускали дроны-камикадзе.

Что известно

Вечером 3 июля страна-агрессор Россия массированно атаковала Сумы управляемыми авиабомбами и дронами-камикадзе. В результате атаки погибли четыре человека, 30 получили ранения. Среди погибших – 33-летняя жена и 5-летняя дочь полицейского Сумской области, который в настоящее время несет службу в батальоне полиции особого назначения (стрелковом) ГУНП в Сумской области.

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Старшая дочь супругов, которой 13 лет, получила ранения и в настоящее время находится в больнице.

"От себя лично и от всего коллектива полиции Сумской области выражаю искренние соболезнования нашему коллеге, родным и близким погибших. Мы разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби", – написал Олег Кашперук.

Что известно об обстреле Сум 3 июля

Вечером 3 июля страна-агрессор Россия запустила дроны-камикадзе и управляемые авиационные бомбы по городу Сумы. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилой сектор; четыре человека погибли и почти 30 получили ранения, среди них есть дети.

Управляемая авиационная бомба упала прямо возле многоэтажного дома.

Погибли четыре человека, 27 человек госпитализированы. Половина из них — с тяжёлыми ранениями (в том числе 16-летняя девочка), часть была сразу направлена в операционные. Всего среди пострадавших, по предварительным данным, семеро несовершеннолетних.

В целом взрывы в Сумах начались около 20:00. Кроме того, враг наносил удары по городу КАБами днем 3 июля, в результате чего тогда погибла женщина, еще четыре человека пострадали

На военное преступление РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул: россияне применили управляемые авиабомбы непосредственно против обычных людей в центре города.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Роменской громаде в Сумской области российский дрон попал в дом. Известно о четырех погибших, среди них – женщина и ее маленькая дочь, ранения получили трое человек.

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