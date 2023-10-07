Во время штурма на Запорожском направлении погиб защитник из Ивано-Франковской области Василий Томащук

В боях за независимость Украины на фронте погиб украинский военнослужащий Василий Томащук родом из поселка Верховина Ивано-Франковской области. Жизнь Героя оборвалась во время штурмовых действий противника на Запорожском направлении 6 сентября.

Трагическое известие сообщили в Facebook Верховинского поселкового совета. Томащук был стрелком-помощником гранатометчика третьего отделения третьего взвода третьей стрелковой роты.

Представители местных властей сообщили, что погибший земляк был искренним патриотом Украины. Из-за большой любви к Родине он без колебаний взял в руки оружие в марте 2022 года и присоединился к рядам защитников.

В громаде выразили искренние соболезнования семье павшего Героя.

Напомним, в боях с российскими оккупантами погиб 44-летний воин Виктор Безменский из Ровенской области. В рядах ВСУ он командовал одним из механизированных отделений 15 ОМБр Сухопутных войск.

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Защитник лег 30 сентября возле Лимана Первого, что в Купянском районе Харьковщины. При выполнении боевого задания по выявлению и уничтожению вражеских сил он получил несовместимое с жизнью ранение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях на Запорожском направлении погиб капитан ВСУ Дмитрий Денисюк. Он был заместителем командира мехроты одного из батальонов 47-й ОМБр "Магура". Воину родом из Хмельнитчины навеки осталось 28 лет.

– В Киеве 4 октября простились с погибшим на войне бойцом 67-й механизированной бригады ДУК Александром Пастухом. Он погиб 29 сентября во время выполнения задания в Луганской области.

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