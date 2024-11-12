'Вода продолжает прибывать': в ГВА рассказали о последствиях повреждения дамбы Кураховского водохранилища

Из-за повреждения дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой области вода продолжает прибывать в населенные пункты ниже по течению реки Волчья, однако подтоплений домов пока не зафиксировано. В то же время из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск провести осмотр гидротехнического сооружения пока не удалось.

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Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун в эфире "Суспільного". Критической ситуации пока нет.

"Так нам и не удалось уехать и сделать обследование этой дамбы. Вода продолжает ниже Терновской плотины прибывать. Связывался с коллегами. Критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет", – заявил он.

Как отметил начальник ГВА, в течение трех месяцев российские войска пытались повредить дамбу, однако угрозы полной утечки воды из водохранилища нет.

"Возможно, она частично повреждена, один из шлюзов. Потому что враг в течение последних трех месяцев пытался попасть в дамбу КАБами", – отметил Падун.

Он пояснил, что конструкция плотины позволяет удерживать определенный уровень воды даже при повреждениях.

"Дамба так построена, что все зеркало водоема не может слиться. Там есть критический уровень водоема, который может слиться, и есть тот уровень, который остается", – добавил он.

Падун сообщил, что Курахово находится под постоянными обстрелами врага, использующего все доступные виды вооружения. Поэтому нет возможности доставлять воду и гуманитарную помощь в город. Там осталось около 800 человек. Эвакуационный маршрут находится под интенсивными обстрелами, но по обращениям жителей полиция продолжает ежедневно вывозить от 2 до 4 человек с помощью бронетехники.

Ранее в сети появилось видео, на которое попал момент подрыва российскими оккупантами дамбы Кураховского водохранилища. Сейчас вода из него наполняет реку Волчья, в направлении сел Богатырь, Андреевка и Алексеевка.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты около девяти утра понедельника, 11 ноября, ударили по Курахово в Покровском районе Донбасса и разрушили Терновскую дамбу. Из-за этого произошло подтопление сел Великоновоселковской громады Волновахского района.

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