Военкома с Закарпатья за безосновательное исключение мужчин из военного учета наказали штрафом в 3,4 тыс. грн

Раховский районный суд Закарпатской области признал виновным в превышении служебных полномочий полковника Иосифа Бундзяка, который безосновательно исключал из учета военнообязанных мужчин, что дало им право уехать за границу. В качестве наказания военному был установлен штраф в размере 3400 гривен.

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Об этом сообщает Zaxid.net, ссылаясь на постановление Раховского суда. Суд признал его виновным в превышении служебных полномочий. Чиновник заверял печатью документы ВВК и отметки по личным делам о причинах исключения из военного учета без наличия оформленного и утвержденного 16-й Региональной ВВК свидетельства о болезни.

Так, при его содействии шесть человек незаконно были исключены из военного учета и получили возможность уехать за границу. Как отмечается, эта ситуация возникла еще в начале большой войны, однако об этом стало известно только в августе 2023 года.

На судебное заседание обвиняемый Иосиф Бундзяк не прибыл. Он подал заявление, в котором признал свою вину в совершении административного правонарушения в соответствии с частью 2 статьи 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

Делом занималась судья Елена Попова, которая подтвердила вину полковника в совершении административного правонарушения и вынесла приговор – штраф в размере 3400 гривен.

Напомним, что утром вторника, 5 сентября, специалисты Службы безопасности Украины пришли с обысками в квартиру исполняющего обязанности черниговского городского головы, секретаря горсовета Александра Ломако. Он предположил, что речь идет о деле о приобретении городом трансформатора.

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