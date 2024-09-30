Военнообязанные, не обновившие учетные данные, находятся в розыске полиции: в ТЦК объяснили, как их выявляют

Военнообязанные граждане Украины, которые после принятия нового закона о мобилизации не обновили учетные данные, находятся в розыске полиции. Такие люди являются нарушителями правил военного учета, поэтому могут понести ответственность за свои действия.

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При этом обновление военно-учетных данных стало самым полезным новшеством, которое принес новый закон. Об этом в интервью "Западному курьеру" рассказал и.о. замначальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП, начальник сектора мобилизационно-оборонительной работы, подполковник Андрей Мороз.

По его словам, Ивано-Франковская область выполняет минимальные показатели мобилизации после принятия нового закона. В то же время подполковник подчеркнул, что благодаря обновлению военно-учетных данных в ТЦК теперь есть актуальные данные о военнообязанных, их месте регистрации и контактных данных.

Однако часть жителей региона проигнорировала требование нового закона и не обновила военно-учетные данные. Таких людей могут привлечь к административной ответственности.

"Но остается категория лиц, не обновивших военно-учетные данные. Они автоматически стали нарушителями военного учета и будут привлечены к административной ответственности. Эти цифры опять же озвучивать нельзя. Это информация с ограниченным доступом. Скажу, что значительная часть населения это сделала. Но есть такое же множество тех, кто свои данные не обновил. Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их обнаруживают во время мер по оповещению и передают нацполиции", – сказал представитель ТЦК.

Напомним, военнообязанный может обжаловать решение ТЦК, если военкомат отказывает в предоставлении отсрочки. Для этого необходимо обратиться в административный суд, причем немедленно, поскольку после вручения письменного отказа лицо может быть направлено на ВВК и мобилизовано.

Ранее сообщалось, что ТЦК будут отправлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, не вовремя обновившего свои данные. В таком случае повестка будет считаться врученной, а если человек отказался от нее или не поставил подпись, ТЦК отправит еще одну.