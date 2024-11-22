Военнообязанным до 24 лет предложат новые условия контракта: о чем идет речь

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины до конца ноября 2024 года презентует план новой пропозиции заключения контракта с ВСУ. Он нацелен в первую очередь на категорию военнообязанных возрастом 18-24 лет.

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Об этом OBOZ.UA рассказали источники в ГШ ВС Украины. Известно, что условия контракта хотят обновить – наработки и идеи в этом направлении у Генерального штаба уже есть. Нововведения еще предстоит утвердить Министерству обороны и президенту, поэтому точно неизвестно, когда все вступит в силу.

"Особый акцент – на материальное обеспечение", – сказал наш собеседник.

Детали своей идеи в Генеральном штабе обнародуют уже до конца месяца.

Напомним: с октября 2024 года в нашей стране официально действует закон, который запрещает мобилизацию 18-25-летних украинцев. Присоединиться к Силам обороны эта категория граждан может только добровольно.

Во время представления в Верховной Раде Плана стойкости президент Владимир Зеленский заявил, что снижать мобилизационный возраст в Украине не планируют.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 ноября 253 депутата Верховной Рады приняли законопроект №12095, позволяющий военнослужащим, которые впервые самовольно покинули свои части или дезертировали, добровольно вернуться на службу во время военного положения.

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