Зеленский рассказал, будут ли снижать мобилизационный возраст в Украине

Во время представления в Верховной Раде Плана стойкости Украины президент Владимир Зеленский уделил особое внимание вопросу мобилизации. В частности, глава государства заявил, что снижать мобилизационный возраст в Украине не планируют.

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В то же время запланированы другие предложения для тех, кто не достиг мобилизационного возраста. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко по итогам выступления президента.

В ходе выступления глава государства подчеркнул, что в Украине не намерены снижать мобилизационный возраст. При этом Зеленский анонсировал контрактную службу.

По словам Гончаренко, президент рассказал о контрактах с мотивационным пакетом для тех, кто не достиг мобилизационного возраста. Стоит отметить, что подробную информацию о новой системе контрактов для граждан, не достигших возраста мобилизации, министерство обороны и военное командование должны представить позже.

Также Зеленский говорил об изменении подходов к управлению в армии и создании военного омбудсмена. При этом понижение мобилизационного возраста президент исключил.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о текущей ситуации с мобилизацией и планах на будущее. Он подчеркнул, что на данный момент главным приоритетом является защита страны, однако ведомство стремится усовершенствовать процесс мобилизации, чтобы снизить болезненные последствия для населения.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября 2024 г. в Резерв+ заработала возможность оформления отсрочки от мобилизации онлайн. Соответствующие обновления приложения доступны в AppStore и PlayMarket.

OBOZ.UA также сообщал, что в Министерстве обороны Украины заявили, что приложением Армия+ пользуются уже 340 тыс. военнослужащих, подано уже около 10 тыс. электронных рапортов. Кроме того, в ведомстве выразили готовность цифровизировать работу военно-врачебных комиссий (ВВК).