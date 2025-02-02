Военные моряки уничтожили мину, которую вынесло на побережье Одесщины: видео
Украинские военные моряки обезвредили очередную морскую мину, которую вынесло на побережье Одесской области. Обнаруженный боеприпас был уничтожен путем контролируемого подрыва на месте.
Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ. Моряки показали и видео взрыва.
Они напомнили гражданам, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, как и затрагивать или пытаться самостоятельно их перемещать/уничтожать.
"В случае обнаружения таких предметов – сообщите соответствующие службы", – заявили в ВМС.
Также моряки подчеркнули, что в Одесской области продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.
По данным Минсреды, в Украине ныне заминировано около 139 тыс. кв. км территории, на разминирование которой в ближайшее десятилетие понадобится около $38 млрд.
Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевщины 25 января лесники обнаружили боевую часть российского БПЛА "Герань-2" (Shahed-136). На место вызвали саперов, которые осторожно изъяли взрывоопасную находку.
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