Военные моряки уничтожили мину, которую вынесло на побережье Одесщины: видео

Украинские военные моряки обезвредили очередную морскую мину, которую вынесло на побережье Одесской области. Обнаруженный боеприпас был уничтожен путем контролируемого подрыва на месте.

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Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ. Моряки показали и видео взрыва.

Они напомнили гражданам, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, как и затрагивать или пытаться самостоятельно их перемещать/уничтожать.

"В случае обнаружения таких предметов – сообщите соответствующие службы", – заявили в ВМС.

Также моряки подчеркнули, что в Одесской области продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.

По данным Минсреды, в Украине ныне заминировано около 139 тыс. кв. км территории, на разминирование которой в ближайшее десятилетие понадобится около $38 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевщины 25 января лесники обнаружили боевую часть российского БПЛА "Герань-2" (Shahed-136). На место вызвали саперов, которые осторожно изъяли взрывоопасную находку.

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