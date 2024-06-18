"Военные наращивают потенциал": Синегубов рассказал об усилении средств ПВО для Харькова. Видео

Средства противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы в районе Харькова были усилены. По словам главы ОВА Олега Синегубова, "уже проделана огромная работа" и "горожане это уже почувствовали".

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Об этом чиновник рассказал в интервью "Укринформу", фрагментом которого поделился 18 июня на канале в Telegram. "Не озвучивая детали, скажу, что задачи поставлены и военные действительно наращивают потенциал", – написал Синегубов.

Он заверил, что усиление защиты системы РЭБ в области продолжается. "Есть комплексная профильная программа – выполняем ее. Речь идет об эффективном противодействии вражеским БПЛА и ракетным системам", – объяснил чиновник.

Руководитель областной государственной (военной) администрации поблагодарил бизнес, который выделил средства и помог защитить регион более надежно.

"Это сотни миллионов гривен для обеспечения системы радиоэлектронной борьбы. Результаты тоже уже видим", – отметил Синегубов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Село Липцы, расположенное в 30 км к северу от Харькова и в 60 км от российского Белгорода, из-за постоянных российских обстрелов превращается в уничтоженный оккупантами Бахмут. Большинство жилых домов в населенном пункте стали руинами, снарядами уничтожено сразу по несколько подъездов, везде видны воронки от взрывов.

– ВС РФ пытаются захватить Липцы в первую очередь из-за трассы, соединяющей этот населенный пункт с Харьковом. Об этом рассказал начальник разведки 3 батальона оперативного назначения бригады "Спартан" на псевдо "Баракуда".

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