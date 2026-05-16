Военные преступления РФ будут фиксировать по единым стандартам: Сырский раскрыл детали

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подписал приказ о масштабировании работы по сбору, обработке и сохранению информации о нарушении международного гуманитарного права со стороны российских оккупационных войск. Это будет способствовать тому, чтобы каждое военное преступление РФ было зафиксировано, каждое доказательство – сохранено, а каждый преступник – установлен.

Об этом Сырский сообщил 15 мая в Telegram. Подписанный им документ нормативно закрепляет единые стандарты операционного процесса фиксации данных о военных преступлениях, выявленных во время выполнения боевых и специальных задач.

Также им установлен порядок документирования этой информации в системе "Интеграционная платформа Дельта".

Доказательства для суда

Главком подчеркнул, что страна-агрессор РФ системно нарушает правила ведения войны. Ежедневно оккупанты совершают преступления против украинских военнослужащих и гражданского населения: обстреливают гражданскую инфраструктуру, применяют террор, пытки и казни.

Именно поэтому мы должны фиксировать информацию о каждом военном преступлении захватчиков. Все это – цифровая доказательная база для суда.

Координацию этого направления будет осуществлять Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины, в структуре которой будет функционировать Управление документирования нарушений права вооруженных конфликтов.

"Подобные преступления не имеют срока давности. За каждое военное преступление для каждого российского преступника должна быть неотвратимая ответственность. Справедливость будет обеспечена", – резюмировал Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие 225 отдельного штурмового полка 12 мая попали в засаду на Гуляйпольском направлении, которую организовала инфильтрованная группа противника. В результате боя двое украинских воинов погибли.

Российские военные после боя совершили надругательство над телами павших защитников. В радиоперехвате, который получили украинские военные, слышно, как командир приказывает отсечь две головы "для подтверждения" и оставить их на видном месте возле поля.

