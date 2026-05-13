Цинизм и жестокость врага не знает границ: зафиксирован факт надругательства российских военных над телами воинов ВСУ

Военнослужащие 225 отдельного штурмового полка 12 мая попали в засаду на Гуляйпольском направлении, которую организовала инфильтрованная группа противника. В результате боя двое украинских воинов погибли.

Информацию об этом обнародовал официальный Telegram-канал Генеральный штаб ВСУ. В сообщении указано, что российские военные после боя совершили надругательство над телами павших защитников. Также там отметили, что речь идет о грубом нарушении правил и обычаев войны.

Жестокий приказ

По данным украинской разведки, командир одного из подразделений вооруженных сил РФ отдал прямой приказ своим подчиненным совершить над ругательство над телами погибших украинских военных. В радиоперехвате, который получили украинские военные, слышно, как командир приказывает отсечь две головы "для подтверждения" и оставить их на видном месте возле поля.

Его подчиненный подтвердил готовность выполнить приказ. В Генштабе отметили, что подобные действия российских оккупантов не являются единичными. Но, как подчеркнули военные, за каждым таким преступлением стоят конкретные люди и конкретные фамилии.

Установлено подразделение

Предварительно уже установлено подразделение российских военных, бойцы которого причастны к этому преступлению. По имеющейся информации, приказ отдал командир, который ранее уже приказывал глумиться над украинскими военнопленными.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что виновные обязательно будут наказаны. Там заявили, что ответственность будет нести каждый, кто участвовал в этом преступлении.

"Возмездие неизбежно для каждого, кто участвовал в этом зверстве", – говорится в сообщении.

