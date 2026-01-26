Военные РФ отходят с отдельных позиций на левобережье Херсонщины – Силы обороны

Российские оккупанты вынуждены были отступить на Херсонщине. Враг частично отошел с отдельных позиций на острове Алексеевский, что вблизи Олешек.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии украинскому медиа. Он отметил, что вернуть утраченные наблюдательные пункты россиянам пока не удается.

Спикер отметил, что основными факторами успеха ВСУ стали интенсивное огневое воздействие украинской армии и деморализация противника.

"На острове Алексеевский наша разведка фиксирует оставление позиций. Это произошло в результате активных действий Сил обороны Украины и низкого морально-психологического состояния тех военнослужащих, которые находились на этих позициях", – сказал он.

По словам Волошина, враг не может восстановить там свои наблюдательные посты.

"Мы наносим удары по ним, чтобы они меньше туда подходили вообще", – сказал Волошин.

Разведка подтверждает, что из-за постоянных ударов украинской армии враг проводит масштабную ротацию: оккупанты выводят силы с Приднепровского направления, заменяя их мотострелковыми подразделениями, и перебрасывают основные ресурсы на Ореховский отрезок.

Однако попытки врага напрасны – Силы обороны продолжают отслеживать эти перемещения и накрывать оккупантов огнем.

Стратегическое значение Олешек

Город Олешки Херсонской области расположен на левом берегу Днепра напротив Херсона. С марта 2022 года он находится под российской оккупацией.

Алешки имеют стратегическое значение из-за близости к Днепру и Херсону. Враг использует территорию для размещения личного состава, техники, артиллерийских позиций и логистики.

После деоккупации правобережной части Херсонщины в ноябре 2022 года Алешки остались под контролем российских захватчиков. С тех пор район регулярно находится в зоне боевых действий: украинская армия постоянно наносит удары по скоплениям российских войск, их складам и огневым позициям.

