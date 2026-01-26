Военные РФ отходят с отдельных позиций на левобережье Херсонщины – Силы обороны
Российские оккупанты вынуждены были отступить на Херсонщине. Враг частично отошел с отдельных позиций на острове Алексеевский, что вблизи Олешек.
Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии украинскому медиа. Он отметил, что вернуть утраченные наблюдательные пункты россиянам пока не удается.
Спикер отметил, что основными факторами успеха ВСУ стали интенсивное огневое воздействие украинской армии и деморализация противника.
"На острове Алексеевский наша разведка фиксирует оставление позиций. Это произошло в результате активных действий Сил обороны Украины и низкого морально-психологического состояния тех военнослужащих, которые находились на этих позициях", – сказал он.
По словам Волошина, враг не может восстановить там свои наблюдательные посты.
"Мы наносим удары по ним, чтобы они меньше туда подходили вообще", – сказал Волошин.
Разведка подтверждает, что из-за постоянных ударов украинской армии враг проводит масштабную ротацию: оккупанты выводят силы с Приднепровского направления, заменяя их мотострелковыми подразделениями, и перебрасывают основные ресурсы на Ореховский отрезок.
Однако попытки врага напрасны – Силы обороны продолжают отслеживать эти перемещения и накрывать оккупантов огнем.
Стратегическое значение Олешек
Город Олешки Херсонской области расположен на левом берегу Днепра напротив Херсона. С марта 2022 года он находится под российской оккупацией.
Алешки имеют стратегическое значение из-за близости к Днепру и Херсону. Враг использует территорию для размещения личного состава, техники, артиллерийских позиций и логистики.
После деоккупации правобережной части Херсонщины в ноябре 2022 года Алешки остались под контролем российских захватчиков. С тех пор район регулярно находится в зоне боевых действий: украинская армия постоянно наносит удары по скоплениям российских войск, их складам и огневым позициям.
Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ опровергли оккупацию врагом Орехово-Васильевки в Донецкой области. Украинские войска до сих пор находятся на позициях, а бои за населенный пункт продолжаются.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!