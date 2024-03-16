Военные ВСУ сбросили над Новой Каховкой листовки для оккупантов: объяснили последствия 'выбора' Путина. Фото и видео

Украинские защитники свергли над оккупированной Новой Каховкой листовки с посланиями для захватчиков по поводу "выборов" президента РФ. Воины Сбойных сил Украины предостерегли, что военные страны-агрессора не ждут ничего хорошего за участие в "голосовании".

Об этом OBOZ.UA рассказали военные подразделения, которое свергло листовки оккупантам. По словам защитников, в листовках содержится "доступное разъяснение для российских военных по поводу последствий, к которым приведет их так называемый "выбор".

В тексте посланий украинские защитники перечислили, что оккупанты получат, проголосовав на "выборах":

– "Смерть на чужбине, лишеная всякой почести";

– "Твои дети вырастут без отца и это будет на твоей совести";

– "А твоя жена уйдет к другому, и о тебе никто не вспомнит".

Напомним, с 15 по 17 марта в РФ проходят "выборы" президента. Голосование буде окончено вечером 17 марта, а первые итоги должны объявить 18 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты устроили псевдовыборы и на захваченных территориях Украины. В оккупированном Мариуполе на избирательные участки согнали приезжих из РФ строителей, а в Геническе обходят квартиры с целью принудить идти на "голосование" и похищают людей.

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