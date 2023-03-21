Военные ВСУ спасли женщину, выведя из-под вражеского огня с помощью дрона с запиской: оккупантов уже идентифицировали. Фото

В июне прошлого года российские захватчики в Изюмском районе Харьковской области расстреляли машину, в которой ехали мирные жители – враг дважды открыл по гражданским огонь. Женщину с помощью дрона спасли военнослужащие Вооруженных сил Украины – они вывели украинку с опасного места к своим позициям, отправив ей записку вместе с квадрокоптером.

Видео дня

Мужчину, который был вместе с ней, оккупанты сильно ранили и решили, что он мертв. Однако украинец, который получил тяжелые ранения и пробыл 30 часов без сознания, смог выжить. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Инцидент произошел в прошлом году, когда значительную часть Изюмского района оккупировали россияне. В то время там находились подразделения мотострелковой группы западного военного округа РФ. Они заняли часть села Великая Камышеваха", – сказано в сообщении.

Оккупанты обустроили позицию на территории фермерского хозяйства. Они поставили там танк, боевую машину пехоты и расстреливали гражданские автомобили, которые ехали по дороге, ведущей в село.

То же случилось с автомобилем Mazda, в котором двигались потерпевшие. Они хотели вывезти из зоны боевых действий своих родителей, но случайно подъехали к месту, где стояли россияне. Украинские защитники, позиции которых перед этим проехало авто, подняли в воздух квадрокоптер и сняли все, что происходило дальше. Именно это видео позволило следователям установить все обстоятельства очередного военного преступления войск РФ.

Россияне дважды обстреляли авто: сначала из стрелкового, а затем из всего имеющегося у них оружия. После первого обстрела гражданские выжили, однако оккупанты, хотя и видели, что среди них нет людей в форме, решили убить украинцев.

"После второго обстрела мужчина получил тяжкие телесные повреждения. Женщина пыталась оказать ему помощь. Однако пострадавший не смог подняться и потерял сознание", – говорит начальник следственного управления Сергей Болвинов.

Воины ВСУ из-за близости позиций оккупантов не имели возможности помочь пострадавшим и эвакуировать их. Вместо этого они отправили квадрокоптер поближе к месту происшествия, чтобы женщина увидела его. Боец дроном пытался показать, что она должна спрятаться, но она не понимала.

После этого военный отправил к ней еще один квадрокоптер, прикрепив к нему лист бумаги с надписью "Иди за мной". Женщина двигалась за ним и вышла к позициям украинских защитников, которые оказали ей помощь.

В это время за ее спиной к мужчине подошли военные РФ. Захватчики сбросили украинца в яму, потому что считали, что он уже мертв. Там раненый пролежал больше суток. Придя в себя ночью, когда пошел дождь, он дополз до своего автомобиля, залез в багажник и накрылся одеялом. А уже утром медленно вышел к воинам ВСУ. Они предоставили раненому первую помощь и вызвали для него медиков.

Об этой операции подробно рассказал украинский режиссер Любомир Левицкий в своем документальном фильме "Иди за мной". Кадры, снятые дронами, ему передали военные 93-й бригады "Холодный Яр".

Расстрелявший гражданских оккупант признался в своем преступлении в разговоре с женой, перехват которой опубликовали полиция Харьковской области и CNN. Россиянку поступок ее мужа, похоже, совсем не удивил, да и его самого больше волновало, куда жена тратит деньги, заработанные им во время участия в войне против Украины.

Украинские следователи по данному факту начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. После деоккупации этой территории они осмотрели место преступления и изъяли все доказательства. Было также предварительно установлено местонахождение БМП, из которой россияне вели огонь по авто.

"Изъято 10 гильз от крупнокалиберного вооружения. Опрошенные потерпевшие и свидетели происшествия. Все доказательства приобщены к уголовному производству. Сейчас проводятся все необходимые судебные экспертизы", – сказано в сообщении.

Уже установлено имя военного преступника, который пытался убить супругов. Это 26-летний старший лейтенант Кержаев Клим Дмитриевич из Москвы. Он – командир 1 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона БТГр 15 мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа, командир мотострелковой роты вооруженных сил России.

Злоумышленнику заочно сообщили о подозрении.

"Ему инкриминируют покушение на убийство гражданского населения – военное преступление, предусмотренное статьей 438 Уголовного кодекса Украины", – отмечает блогер Мария Авдеева, которая пишет о войне РФ в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины Вооруженных сил Украины взяли в плен очередного российского оккупанта из ЧВК "Вагнер" на Донецком направлении. Наши военные сделали это с помощью дрона.

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