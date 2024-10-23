Военным нужна информация: жителей ТОТ призвали сообщать об артиллерии россиян в чатботе єВорог

Военным нужна дополнительная информация о вражеской артиллерии. Поэтому украинцев, особенно жителей временно оккупированных территорий, призывали сообщать о технике россиян в чатбот єВорог.

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Об этом говорится в Telegram-канале вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову. Чиновник добавил, что, в частности, Силам обороны нужна информация о пушках Д-74 и гаубице Д-30, а также других артиллерийских системах.

"Артиллерия уничтожает технику, фортификации и живую силу на больших расстояниях. Российская арта в частности обстреливает мирные населенные пункты", – подчеркнул Федоров.

Он также придал для понимания характерные черты такой техники:

– Длинный ствол.

– Массивная конструкция.

– Два колеса.

– Во время стрельбы или обслуживания рядом до 5 человек.

– Буксируется грузовыми автомобилями.

По словам министра, артиллерию чаще всего размещают в лесополосах, во время работы издает характерный звук стрельбы – "выходы" или "минусы".

"Если вы или ваши родные проживаете на временно оккупированных территориях и заметили похожую технику – сообщайте в чатбот єВорог. Присылайте информацию только тогда, когда уверены в собственной безопасности, не обсуждайте по телефону перемещение техники россиян. Будьте внимательны – переходите в єВорог только с главного экрана в приложении Дія или по ссылке: https://t.me/evorog_bot", – резюмировал чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, в 92-й ОШБр ранее рассказали, что у оккупантов на Купянском направлении есть приказ выйти на берег реки Оскол, не считаясь с потерями. Там враг ведет штурмы практически непрерывно.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1460 российских оккупантов, а также почти 300 единиц военной техники и вооружений врага. С начала полномасштабного вторжения боевые потери России составили 683 040 человек.