Воевал на Харьковском направлении: на фронте погиб грузинский боец Хвича Гвинджишвили. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб грузинский боец Хвича Гвинджишвили. Доброволец защищал независимость Украины на Харьковском направлении.

Об этом сообщили гражданский активист Гига Макарашвили и руководитель грузинской группы в украинских Силах специальных операций, вице-полковник Вано Надирадзе. Другие детали гибели Гвинджишвили пока не разглашаются.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор более 60 грузинских бойцов погибли в результате военной агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Сергей Якименко. Жизнь защитника Украины оборвалась 28 мая.

30 мая вблизи села Райгородок Краматорского района Донецкой области погиб защитник Виталий Сидорук. Он был родом с Тернопольщины, ему навеки осталось 23 года.

25 мая на фронте пал воин из Тернопольской области Игорь Рутковский. В ряды Вооруженных сил он встал в июле 2022 года. У Героя остался 15-летний сын.

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