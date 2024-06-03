Ему навсегда будет 23: в боях на Донетчине погиб защитник с Тернопольщины. Фото

Украинский защитник Виталий Сидорук, исполняя воинский долг, погиб вблизи села Райгородок Краматорского района Донбасса. Герой был родом из Тернопольщины, ему навеки осталось 23 года.

О потере сообщил Копычинецкий городской совет, а также родные и побратимы Виталия. Воин пал 30 мая 2024 года.

"Сын! Герои не умирают! Считаю за честь быть твоим отцом. Почивай с Богом!" – написал в Facebook отец Виталия Юрий Сидорук.

Виталий Сидорук родился 25 апреля 2001 года в селе Рудки. Его молодая жизнь только началась, говорится в сообщении горсовета.

Окончив школу, Виталий поступил в университет по специальности "Информационные технологии", но полномасштабное нападение РФ на Украину изменило все планы.

29 августа 2022 года парень добровольно пошел служить в Вооруженные силы Украины.

Виталий Силрук был образцовым военнослужащим. 10 февраля 2024 года он был награжден почетным знаком – нагрудным знаком "Крест Доблести", который получил за свои умения и заслуги перед побратимами, рассказали в горсовете.

"Это большое горе для семьи, близких и всей громады. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Воина-Героя Сидорука Виталия Юрьевича", – говорится в сообщении мэрии.

О встрече тела Героя и чине похорон обещают сообщить дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, после ранения на фронте в больнице умер украинский защитник и известный общественный деятель из Днепра Денис Капитуров. В мирной жизни он жил будущими проектами, режиссировал клипы и мечтал снимать кино.

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