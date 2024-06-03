Боролся за жизнь 12 дней: в больнице скончался защитник и известный общественный деятель из Днепра. Фото

Жестокая война унесла жизнь еще одного смелого и преданного сына Украины – защитника Дениса Капитурова из Днепра. В гражданской жизни общественный деятель жил будущими проектами, режиссировал клипы и мечтал снимать кино.

Он умер в результате полученных на фронте ранений. О потере сообщил в Facebook депутат Днепровского областного совета Андрей Денисенко.

Денис Николаевич Капитуров окончил днепровскую школу №89 и учился в Национальной металлургической академии Украины (Днепр). Был активистом, снимал крутые ролики, делал хорошие патриотические фестивали и отличную рекламу. А самое главное – у него всегда получалось заряжать людей легкостью, доверием и желанием жить.

"Ты, творческая натура, тонкий и интеллигентный человек, имел неистовое желание встать на защиту Украины. И ты превзошел многих более опытных, младших, здоровых и спортивных", – написал Денисенко.

Знакомые говорят, что в Днепре многие знали его как "Белого", а фронтовые товарищи – как "Фламинго". Они подчеркивают, что он был настоящим сильным и бесстрашным воином, который, став на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны, боролся, воевал и погиб как Герой.

"Я запомнил Дениса как весельчака с шилом в пятой точке и вечной пачкой креативных идей. Капитуров был высокий и массивный, у него была борода, светлый хвост и бритые виски, любил таскать на лбу цветные очки, а на шее – арафатку. Он постоянно влезал в какие-то авантюры и порой пытался вовлечь в них меня", – написал Артем Заец.

Детали гибели воина неизвестны. Денисенко отметил, что он 12 дней, весь в ожогах, боролся за жизнь, вероятно, от полученных на фронте ранений. У него осталась жена Екатерина.

"А всю жизнь боролся за Украину. На Майдане, на митингах против капитуляции и в защиту патриотов, в судах за справедливость. Искренний, улыбающийся, креативный, открытый ко всему миру, смелый и упорный. С чувством вкуса и легкой самоиронии… Пусть твои засветы будут такими же легкими, добрыми и светлыми, как ты сам", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля на войне погиб активист и воин Павел Петриченко. Жизнь сержанта 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка оборвалась за день до его 32-летия на Донетчине, когда он выполнял боевое задание.

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