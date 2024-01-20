Воевал в Африке и Сирии и захватывал Бахмут: ВСУ ликвидировали 'легендарного' оккупанта

На Херсонщине воины Сил обороны ликвидировали наемника ЧВК "Вагнер" из Башкирии. В России оккупанта назвали "легендарным".

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Он успел побывать в качестве наемника в Сирии и на Африканском континенте, захватывал Бахмут, но на Херсонщине украинские воины закончили его "карьеру". На сообщения о ликвидации оккупанта обратил внимание блогер Necro Mancer.

"Легендарный наёмник ОПГ Вагнер, башкирский нефтекамец Низамов Рустам Робертович 1992 года рождения прошёл Сирию, ЦАР, Мозамбик, Ливию, Бахмут, добрался до Херсонской области и на этом история его жизнедеятельности завершилась", – лаконично прокомментировал Necro Mancer ликвидацию оккупанта.

Судя по появившемуся в сети некрологу, и в Сирии, и в странах Африки, и в районе Бахмута на Донетчине оккупант искал некое "свое наследие". Но украинские воины положили конец "поискам".

За участие в войнах, развязанных либо активно раздуваемых РФ, наемник собрал внушительную коллекцию наград – как от российского государства, так и от властей ЦАР, а также марионеточных кремлевских прокси "Л/ДНР".

Напомним, ранее стало известно, что на левом берегу Херсонщины был ликвидирован известный оккупант "Моисей", который выслеживал лодки ВСУ. Последний его пост в соцсетях гласил, что "В Крынках – ад".

Также сообщалось, что в Украине ликвидировали бывшего главу полиции Екатеринбурга.