Жаловался, что в Крынках – 'ад': ликвидирован известный оккупант 'Моисей', который выслеживал лодки ВСУ

Защитники Украины во время боев на левобережье Херсонщины ликвидировали российского оккупанта с позывным "Моисей" и нескольких его товарищей. Последний раз захватчик, который выслеживал лодки ВСУ, выходил на связь вечером 18 января.

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Тогда он заявил, что российские войска попали в "ад" под Крынками. Следующим постом в его Telegram-канале стало уведомление о смерти.

Российского оператора дронов, который выслеживал лодки с украинским десантом на левом берегу Днепра в Херсонской области, звали Эдуардом. Его фамилия неизвестна.

Утром 19 января украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко отметил, что ВСУ уничтожили в районе Крынок вражеский расчет ударных БПЛА. Кроме оккупанта "Моисея", погибли еще несколько его товарищей.

Накануне вечером захватчик, который вел собственный Telegram-канал "Моисей. Сводки с фронта", выходил на связь из-под Кринок. В частности, около 21:00 он написал, что там – "ад".

А после полуночи на связь с подписчиками оккупанта вышла его жена и известила "очень печальные новости" о том, что 19.01.2024 ее муж стал "грузом 200".

В комментариях под публикацией россияне даже написали, что в сети уже есть видео, как ВСУ попали в базу операторов дронов армии РФ на левобережье Херсонщины.

Так, на "концерт Кобзона" отправились три захватчика, среди которых "Моисей", а еще четверо стали "300-ми" – все они якобы были операторами беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам британской разведки, российские оккупанты не способны противостоять FPV-дронам ВСУ на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. Сами россияне признавались, что в районе Крынок потеряли около 90% техники.

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