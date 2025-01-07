Воевал за Украину с 2022 года: на фронте погиб доброволец Джордан Маклаклан из Шотландии. Фото

На войне в Украине в пятницу, 3 января, погиб доброволец из Шотландии Джордан Маклаклан. Мужчина встал на защиту нашего государства после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

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Об этом сообщают The Guardian и BBC. Военный служил медиком на передовой, ему было 26 лет.

"26-летний Джордан Маклаклан из Арднамурчана в Шотландском нагорье умер в пятницу, он служил медиком в украинской армии, и всегда верил, что меняет ситуацию, и мы все очень гордимся тем, что он помогает другим", – говорится в заявлении семьи.

Семья погибшего воина рассказала, что для многих Джордан был веселым сыном, братом, внуком, племянником, двоюродным братом и другом, и все, кто его знал, будут очень скучать по нему.

Представитель Управления иностранных дел, Содружества и развития в Шотландии отметил, что семье британца предоставляется поддержка и связь с местными властями.

Сейчас семья павшего воина ожидает дополнительную информацию от МИД и просит уединение, чтобы пережить горе.

Напомним, 24 декабря 2024 года в селе Макеевка в Луганской области погиб защитник Украины Александр Куренный. Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения РФ ушел на фронт добровольцем. Александр выбрал опасный и важный путь разведчика.

Дома защитника ждали жена Татьяна и две маленькие дочери Алина и Дарья.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину свою жизнь отдал воин ВСУ Александр Харчук из города Глобино Кременчугского района Полтавской области. Героя в последнюю земную дорогу провели на праздник Крещения.

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