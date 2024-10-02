На войне в Украине ликвидировали путинских наемников из Китая с позывными "Спрайт" и "Кола". Z-пропагандисты называют их "хорошими бойцами", однако, похоже, послужили они недолго.

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Об этом написали российские Telegram-каналы. В комментариях "скорбные" россияне констатировали, что "демилитаризировали" воинов очень быстро.

Напомним, также ВСУ ликвидировали на войне в Украине известного российского тренера по карате Алексея Ходыкина, который возглавлял в РФ сборную Кемеровской области и был председателем Федерации карате Новокузнецка. Во время боевых действий на оккупированной территории нашей страны он получил тяжелое ранение.

В тот же день на фронте ликвидировали и российского футболиста Николая Пальянова. Уроженец Тюмени в 21 год сознательно воевал против суверенного государства и убивал мирных жителей. Бывший клуб оккупанта подтвердил его смерть, коротко сообщив: "Кольки не стало".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российские Telegram-каналы сообщили, что на войне ликвидировали российского оккупанта Ярослава Липавского, пришедшего убивать украинцев, чтобы "заработать денег". За месяц до смерти захватчику исполнилось 18 лет, и он решил подписать контракт вместо прохождения срочной службы.