'Воевать надо не по советским стандартам': Порошенко заявил, что Украине нужна натовская концепция Save Soldiers

Главным приоритетом Украины на фронте должна стать концепция НАТО под названием Save Soldiers – "сохрани воина". Для этого нашей армии необходимо современное снаряжение, фортификации и новые технологии.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью телеканалу "Прямой". Он отметил, что именно в целях сохранения жизней украинских воинов "Фонд Порошенко" сейчас работает над обеспечением военных FPV-дронами, а также экскаваторами для быстрого строительства фортификаций.

По словам политика, более десяти бригад получили дроны нескольких модификаций, а также передвижные мастерские и строительную технику.

"Уже на фронте и 2 тысячи дронов, и 6 экскаваторов, и стирально-душевые комплексы. Мы уже вышли за пределы 160, которые поставили. И передвижные авторемонтные мастерские – мы уже поставили 50 с лишним. Сейчас они очень нужны, потому что активизировалась работа", – объяснил Порошенко.

Все это оборудование он назвал также "оружием", которое усиливает позиции, помогает военным – а значит, и спасает жизнь.

"Потому что воевать нам надо не по советским стандартам, когда солдаты как пушечное мясо. Потому что оружие – это боеприпасы, и без них воевать невозможно. Потому что оружие – это артиллерия. Оружие – это самолеты-истребители. Оружие – это РЭБ. Но оружие – это и бронежилет, и у каждого он должен быть. Оружие – и кевларовый шлем, оружие – и знания, и тренировки, и опыт, который есть у каждого солдата. И оружием, в конце концов, являются экскаваторы", – убежден политик.

Он подчеркнул, что гибнуть должны оккупанты, а украинские военные должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы набраться сил и перейти в наступление на фронте.

"Именно концепция НАТО, которую я взял на вооружение, которая называется Save Soldiers – "сохрани воина", – должна быть нашим приоритетом", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW считают, что недавний успех ЦАХАЛ в отражении массированной атаки Ирана показал уязвимость Украины в отражении российских нападений. По мнению аналитиков, Украина не может сбивать все российские ракеты и дроны из-за географического положения и деградации систем ПВО.

– В администрации американского президента Джо Байдена сказали, что в Палате представителей есть голоса, чтобы принять законопроект, предусматривающий дополнительную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Этот документ стоит только поставить на голосование.

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