'Голоса есть': в Белом доме сказали, что нужно для одобрения законопроекта с помощью Украине

В администрации американского президента Джо Байдена сказали, что В Палате представителей есть голоса, чтобы принять законопроект, который предусматривает дополнительную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Этот документ лишь стоит поставить на голосование.

Об этом сказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби в пятницу, 14 апреля, передает Axios. По его словам, в администрации Байдена "ищут лидерства" в офисе спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы проект закона вынесли на обсуждение.

"Мы с вами оба знаем, что голоса есть. Мы просто ищем лидерства в офисе спикера: вынести его на обсуждение и проголосовать, чтобы не только Израиль мог получить дополнительные ресурсы и защитить себя, в чем он явно нуждается, но и Украина тоже", – подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома сказал, что миру не нужны напоминания о том, что Украина остро нуждается в помощи, ведь страна подвергается ракетным и дроновым атакам каждый день. В то же время прошлая ночь, когда Иран атаковал Израиль, показала, что Иерусалиму тоже нужна поддержка.

"Нам не нужны были напоминания о том, что происходит в Украине. Но прошедшая ночь, безусловно, значительно подчеркивает угрозу, с которой сталкивается Израиль в очень, очень сложном соседстве", – добавил Кирби.

Напомним, что конгрессмен Майк Тернер накануне сказал, что законопроект, в котором предусмотрено дополнительное финансирование для Украины и Израиля, может быть рассмотрен на этой неделе (с 15 апреля). По его убеждению, документ будет одобрен большинством голосов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден сказал, что законопроект, предусматривающий помощь Украине на сумму $60 млрд, поддерживает подавляющее большинство конгрессменов обеих партий. Поэтому голосование должно состояться немедленно.

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