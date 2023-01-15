Воин примчался из Бахмута в Днепр из-за удара по его дому: мама защитника чудом выжила

Украинский военный Максим Омельяненко примчался из Бахмута, когда узнал ракетный удар по Днепру. В многоэтажке, в которую попали российские террористы, чудом спаслась его мать.

Видео дня

Об этом защитник Украины сообщил в своем Instagram. Он отметил, что узнал о том, что родной человек выжил, благодаря одному из видео, опубликованных в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Через 4 часа после взрыва, летя из Бахмута в Днепр, на этом видео я узнаю, что, вероятнее всего, чудом мама выжила, на кусочке кухни, единственном уцелевшем месте моей квартиры на 9 этаже, прижатая плитой", – рассказал Омельяненко.

В комментариях очевидцы с места событий сообщили, что женщина долго махала какой-то тряпкой, к ней несколько раз поднимался ГСЧС, но почему-то больше часа не могли эвакуировать. За нее все переживали и кричали, чтобы не двигалась.

Напомним: по состоянию на 17:30 воскресенья, 15 января, на месте ракетного удара в Днепре обнаружены тела 30 человек (из них 1 ребенок), ранения получили 75 (из них 13 детей). 9-летняя девочка находится в тяжелом состоянии. Спасены 39 жителей дома на жилом массиве Победа (в том числе, шесть несовершеннолетних).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– девушка, сфотографированная 14 января 2023 года на руинах дома в Днепре, незадолго до удара потеряла на войне любимого. Во время ракетной атаки оккупантов Анастасия Швец чудом выжила;

– в результате ракетного удара по Днепру погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский, сообщает Федерация бокса Украины. Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.

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