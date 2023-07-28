Воин ВСУ показал российский боеприпас, начиненный до 9 тыс. 'гвоздей': такие оккупанты использовали при обстрелах Бучи и Ирпеня. Видео

Российские оккупанты для поражения украинских воинов используют 152-мм шрапнельные боеприпасы 3Ш2. Они начинены около 9 тысяч "гвоздей"-флешетт каждый и запрещены для использования международными конвенциями.

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Один из таких боеприпасов после запуска не разорвался и попал в руки военных ВСУ. Видео обзора "начинки" запрещенного снаряда опубликовали Telegram-канал KARYMAT и журналист Юрий Бутусов.

На видео украинский воин осматривает неразорванный российский 152-мм шрапнельный боеприпас ЗШ2. Он несет в себе до 9 тысяч металлических "гвоздей".

"Это орки шмаляют по нам. 152 калибр. Полностью начиненный вот такими железными штучками, для нашего поражения. Это по нас они так пуляют, сволочи", – комментирует увиденное защитник.

По словам Бутусова, подобные боеприпасы россияне использовали в Буче и в Ирпене.

"Похожие боеприпасы, которые еще называют дротиками или флешеттами, оккупанты использовали при обстрелах мирных жителей Бучи и Ирпеня", – отметил журналист.

Где именно был найден этот боеприпас, не уточняется.

Напомним, 24 июля сообщалось, что войска РФ обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч". Около 19:00 оккупанты открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. В результате атаки погиб взрослый и ребенок. Ранения получили семь человек, в том числе девочки 5, 11 и 12 лет и 12-летний мальчик.

Перед рассветом 23 июля Россия атаковала кассетными снарядами Дворец культуры во Часовом Яру: там горожанам выдавали гуманитарку и оказывали медицинскую помощь. Здание сгорело, потому что россияне продолжали обстрелы, не давая пожарным начать тушение огня.