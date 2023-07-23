Россия атаковала кассетными снарядами Дворец культуры во Часовом Яру: здание сгорело. Фото

На рассвете 23 июля российские войска обстреляли кассетными боеприпасами город Часов Яр Донецкой области. В результате обстрела вспыхнул пожар городского Дворца культуры, где располагался гуманитарный штаб и оказывалась медицинская помощь горожанам.

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Сотрудники ГСЧС попытались потушить пожар, однако россияне продолжили обстрелы, поэтому здание полностью сгорело. Об этом рассказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Рашисты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру, который использовался в качестве городского гуманитарного штаба и места оказания медицинской помощи. Оккупанты открыли огонь по городу на рассвете – кассетными боеприпасами. Начался пожар. Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку рашисты не прекращали стрелять", – рассказал он.

Кириленко отметил, что в итоге здание Дворца культуры сгорело.

"В нем был уничтожен незначительный запас гуманитарной помощи (пищевые наборы, бытовая химия) и медицинское оборудование. К счастью, обошлось без жертв. Рашистские войска в очередной раз доказали, что пренебрегают правилами ведения войны и пытаются нанести максимальный ущерб прежде всего гражданским", – подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 23 июля оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья. Облцентр и Запорожский район захватчики атаковали четырьмя ракетами. Повреждения получили дома и другое имущество жителей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также ночью РФ устроила очередную атаку на Одессу. Повреждены жилые дома и собор. Известно о погибшем и более 20 раненых гражданских, среди которых есть и дети.