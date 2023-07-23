Оккупанты ударили ракетами по окрестностям Запорожья: в ОВА рассказали подробности. Фото

Войска страны-агрессора России ночью 23 июля нанесли ракетные удары по окрестностям Запорожья и Запорожского района. А накануне враг совершил почти 70 ударов по двум десяткам населенных пунктов региона.

Видео дня

Об этом сообщил глава Запорожской областной администрации Юрий Малашко. В Telegram-канале он показал кадры последствий вражеских обстрелов (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его словам, в эту ночь окрестности областного центра и Запорожский район захватчики атаковали четырьмя ракетами. Повреждения получили дома и другое имущество жителей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Тогда как минувших суток враг нанес 69 ударов по двадцати другим мирным городам и селам области. Правоохранители зафиксировали 12 сообщений о разрушении гражданской инфраструктуры в регионе.

В частности, 61 артиллерийским ударом оккупанты попали по домам и коммуникациям Гуляйполя, Новодаровки, Орехова, Преображенки, Левадного, Малой Токмачки, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового.

Населенные пункты Темировка, Новодаровка и Беленькое пострадали от обстрелов с РСЗО, а Гуляйпольское – от авиации врага.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Крутев добавил о ситуации на линии столкновения, отметив, что на Запорожском направлении войска РФ обороняются. По данным Генштаба ВСУ, 22 июля враг безуспешно попытался восстановить утраченное положение южнее Новодаровки. В то же время нанес авиаудары возле Гуляйпольского, Малой Токмачки, Новоданиловки, Пятихаток, а из артиллерии обстрелял Новодаровку, Гуляйполе, Новоандреевку, Степное, Каменское.

Вместе с тем наши воины ведут наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

"Расплата России за все совершенные преступления – неизбежна. Победа Украины – неотвратимая. Наши несокрушимые воины – лучшие. Спасибо нашим защитникам и защитницам за борьбу!" – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях российские военные преступники нанесли удар по объекту инфраструктуры в Пологовском районе Запорожской области. В результате атаки погибли четверо гражданских, еще двое получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!