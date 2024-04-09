Воинам 206 батальона нужны дроны ночного видения: как можно помочь

206-й отдельный батальон территориальной обороны запустил сбор на дроны с тепловизионным видением. Они помогут четко видеть противника ночью, отбивать его атаки и планировать собственные операции.

Об этом в эфире "Єдиних новин" рассказал командир механизированной роты 206 ОбТрО Михаил Кулик. Он подчеркнул, что сохранение жизней воинов – это самый высокий приоритет для батальона.

Реквизиты сбора

Номер карты: 5375 4112 1630 7616

Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/P6acWMxyd

Ситуация в зоне ответственности 206 ОбТрО

Кулик сообщил, что Новомихайловское и Марьинское направления сейчас являются одними из самых сложных. Наши воины невероятными усилиями удерживают этот участок.

"Потому что россияне бросили сюда огромные усилия... Здесь противник действует меньшими группами, но также постоянно применяет бронегруппы, бронетехнику, танки, БПМ, БТРы, комбинирует их с ударами управляемыми авиационными бомбами по нашим позициям, по тылах, по логистике", – рассказал военнослужащий.

Кроме того, российские захватчики активно применяют химическое оружие.

У противника значительные потери. За неделю оккупанты потеряли пять единиц бронетехники только в полосе 206 батальона.

"Все благодаря умелой работе наших операторов дронов, благодаря работе нашей пехоты", – отметил командир.

Как писал OBOZ.UA, Украина может вскоре применить против РФ дальнобойные беспилотники с дальностью до 2000 и даже 3300 километров. Они должны восполнить дефицит у Киева ракет средней и большой дальности, заявила немецкая газета BILD со ссылкой на источники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!