Воины 10-й бригады 'Эдельвейс' уничтожили российские танки на Соледарском направлении. Видео

На Соледарском направлении российские оккупационные войска потеряли сразу два танка. Их уничтожили бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Вооруженных сил Украины.

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Об этом рассказали на официальной странице бригады в Facebook. По вражеским машинам отработали военнослужащие 109-го отдельного горно-штурмового батальона совместно с батареей управления и артиллерийской разведки (БУАР).

Танки оккупантов были поражены FPV-дронами.

Судя по опубликованным кадрам, вражеские машины были поражены прямо на ходу. После взрывов было зафиксировано возгорание.

"Пехота при поддержке танков выдвинулась в сторону наших позиций, однако они были сразу получили свое", – рассказали военные.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские разведчики показали охоту на российских оккупантов с помощью дронов. В результате точных ударов горит техника врага и не только.

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