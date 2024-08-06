Горит техника врага и не только: в ГУР показали охоту на оккупантов с помощью дронов. Видео

Украинские разведчики показали охоту на российских оккупантов с помощью дронов. В результате точных ударов горит техника врага и не только.

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Соответствующее видео показала пресс-служба ГУР. "Методическая работа – разведчики на фронте уничтожают враждебные цели fpv-дронами", – говорится в сообщении.

На кадрах группа Партизана 9 из департамента ГУР МО Украины демонстрирует поразительную эффективность FPV-дронов в уничтожении вражеских объектов. Эти дроны-камикадзе, которые появляются в самых неожиданных местах, наносят мощные удары по технике и инфраструктуре оккупантов.

Благодаря точным ударам горит тяжелая и легкая автомобильная техника врага, их комплексы наблюдения "Муром", а также ангары и цеха, используемые для военной логистики. FPV-дроны также успешно уничтожают полевые укрепления российских захватчиков.

"Пребование захватчиков на нашей земле должно быть невыносимым! Охота продолжается!" – подчеркнули украинские защитники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ показали, как уничтожают вражеские цели в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Эффективно поразить военную технику и личный состав русских оккупационных войск удалось с помощью БПЛА.

– За два месяца активных боев оккупанты стерли с лица земли город Волчанск Харьковской области. Там не осталось целых домов, населенный пункт превратился в свалку строительного мусора без намека на жизнь.