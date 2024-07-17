Оккупанты превратили Волчанск на Харьковщине в руины: появилось жуткое видео, снятое с высоты

Российские военные преступники за два месяца активных боев стерли с лица земли город Волчанск Харьковской области. Там не осталось целых домов, населенный пункт превратился в свалку строительного мусора без намека на жизнь.

Видео дня

Апокалиптические кадры из Волчанска, который недавно радовался освобождению из-под оккупации и жил надеждой на будущее, опубликовал в Telegram украинский журналист Юрий Бутусов. Один из взрывов, которым россияне продолжают разрушать остатки города, также попал на видео.

"Ужасная картина... За два месяца Волчанск, город на Харьковщине, российские "освободители" превратили в руины", – прокомментировал видео Бутусов.

Напомним, 15 июля в результате обстрелов оккупантами Волчанска и населенных пунктов Купянского района погибла женщина, еще пять человек получили ранения.

"В указанных населенных пунктах повреждены частные домовладения и хозяйственные помещения. Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими", – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В оперативно-тактической группировке Харьков сообщили, что российская армия готовит новые подразделения для атак в Волчанске. Враг перегруппировывается в направлении Липцев. С начала суток на Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск. Подразделения Сил обороны отразили 5 вражеских атак.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУ Нацполиции Харьковской области сообщили, что в Волчанске, где продолжаются боевые действия, родители скрывали от эвакуации троих детей. В субботу, 13 июля, их обнаружили и эвакуировали полицейские совместно с военными.

– 12 июля в селе Старица Волчанской громады на Харьковщине шесть человек подорвались на растяжке, которую покинули российские военные. Они выжили, однако у троих из пострадавших острая реакция на стресс, у троих – взрывные ранения.

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