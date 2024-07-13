Угрожала смертельная опасность: воины ВСУ вывезли из Волчанска троих детей, которых прятали родители. Фото

В Волчанске, где продолжаются боевые действия, родители прятали от эвакуации троих детей. В субботу, 13 июля, их обнаружили и эвакуировали полицейские совместно с военными.

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Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко. Среди детей была четырехлетняя девочка и двое мальчиков в возрасте 14 и 15 лет, которых скрывали их родные.

"Трех детей прятали в Волчанске. Девочка 4,5 года, мальчики 14 и 15 лет. Хоронили родители. Ну, как родители. Трудно назвать родителями. С этим будем разбираться", – отметил Тимошко.

Спасательная операция прошла благодаря совместным усилиям полицейских Волчанская и военных 57-й отдельной мотопехотной бригады, которые обеспечили безопасность и доставку детей в безопасное место.

"Бойцы 57 высмотрели семью птичкой, дальше поездка и вывоз", – резюмировал Тимошко.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает атаковать в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. Несмотря на вражеские штурмы, украинские войска сохраняют присутствие на северо-восточной окраине Волчанск.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что нынешняя ситуация на поле боя в Украине не является тупиком. Ее можно решить, но вопрос – в вооружении.

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