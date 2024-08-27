Воины 255-го ОШБ в Курщине взяли в плен темнокожего "командира гранатометного расчета" РФ. Видео
Украинские бойцы в Курской области РФ пленили темнокожего российского оккупанта. Да не простого солдата, а командира гранатометного расчета.
Об этом рассказали воины 225 Отдельного штурмового батальона. Они также опубликовали видео допроса пленника.
На кадрах афроамериканец на ломаном русском языке отвечает на вопросы украинского бойца о том, какие боевые задачи он выполнял.
Однако темнокожий оккупант насколько тяжело говорит по-русски, что вместо слова "поддержка" сказал "задержка", в результате из его слов выходит, что он "обеспечивал огневую задержку".
Украинские бойцы иронизируют, что российский иностранный наемник являлся их агентом и вел подрывную деятельность в стане врага.
"Случайно рассекретили нашего агента в рядах российской армии, который добросовестно выполнял задачи по обеспечению огневой задержки. Не обычного солдата, а командира гранатометного расчета. Выводы делайте сами", – прокомментировали видеобойцы 225 ОШБ.
Напомним, недавно воины 225 ОШБ взяли в плен командира роты одной из бригад морской пехоты ВС РФ. Они опубликовали короткое видео с пленным оккупантом, в котором тот просит обменять его на "азовцев".
Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, Россия перебрасывает силы с менее приоритетных участков линии фронта в Украине на Курщину. В частности, враг отправляет подкрепление в этот регион из Запорожской и Харьковской областей.
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