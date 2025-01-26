Воины 63-й бригады ВСУ взяли в плен россиянина с помощью громкоговорителя из дрона. Видео

Украинские военные продолжают пополнять обменный фонд вражеским контингентом. На этот раз 63-я бригада Вооруженных сил взяла в плен россиянина с помощью громкоговорителя из БПЛА.

Видео дня

Эффектное видео было опубликовано главой Луганской ОВА Артемом Лисогором в Telegram. Он отметил, что это произошло в знаменитом Серебрянском лесу.

"Бойцы 107-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады в Серебрянском лесу взяли в плен россиянина с помощью громкоговорителя, закрепленного на дроне", – говорится в сообщении чиновника.

Напомним, ранее украинские разведчики показали, как уничтожают технику врага в районе Покровска и Запорожье. Среди свежих пораженных целей – российские танки, бронемашины и БТРы, а также места скопления захватчиков, блиндажи и позиции россиян.

Как писал OBOZ.UA, буковинские десантники разгромили подразделение российской 155 бригады морской пехоты. Эта бригада отметилась особыми зверствами и казнями пленных украинских воинов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!