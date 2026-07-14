"Воины остаются на передовой по 200 суток и дольше": Сырский признал проблему ротаций ВСУ на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о серьезных сложностях с проведением ротаций украинских военнослужащих на фронте. Несмотря на то, что большинство подразделений удается вовремя сменять, в некоторых бригадах ситуация остается критической.

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По его словам, на сегодняшний день успешно проведено более 70% запланированных ротаций. Об этом Сырский заявил в своем Telegram-канале

Статистика ротаций

Главнокомандующий ВСУ проинформировал, что на сегодняшний день группы контроля подтверждают успешное проведение 72% запланированных ротаций. Речь идет о выполнении приказа, согласно которому украинские военные должны находиться на позициях не более двух месяцев.

Однако Сырский открыто признал, что ряд бригад не справился с этой задачей. Главком подчеркнул, что военное руководство изучает каждый случай индивидуально, анализирует причины задержек и ищет пути решения проблемы.

"В то же время, есть бригады, которые не смогли осуществить такие изменения. И есть по Вооруженным Силам всего около двух десятков воинов, которые остаются на передовой без ротации 200 суток и дольше. Нами изучается каждый такой случай, анализируется ситуация, ищутся решения", – рассказал генерал.

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Ротация как спецоперация

Сырский отметил, что в современных реалиях замена бойцов на "нуле" – это не просто логистическая задача, а сложнейшая военная операция. В так называемых "килл-зонах" для вывода людей с позиций приходится задействовать несколько групп операторов БПЛА, наземные роботизированные комплексы и подразделения разведки.

Такие операции проводятся преимущественно в темное время суток и под прикрытием неблагоприятных погодных условий. При этом Главком сделал жесткий акцент на роли командного состава.

Личная ответственность командиров

Он заявил, что обученного личного состава для проведения ротаций в армии достаточно, а ключевым фактором успеха является отношение офицеров на местах.

"Однако главный компонент этих операций – неравнодушие командира. Ведь обученного личного состава для таких ротаций достаточно. А когда речь идет о жизни и здоровье украинских воинов и справедливом отношении к людям – необходимо принимать все возможные меры", — подчеркнул Сырский.

Кроме того, Сырский призвал офицеров всех уровней отказаться от удержания позиций любой ценой и предоставлять только честные отчеты о ситуации на местах.

Главком резюмировал, что целесообразность удержания тех или иных рубежей должна определяться исключительно эффективностью их применения, а не "ради иллюзорной линии на карте". От командования на местах он потребовал ответственных решений, а также своевременных и решительных действий ради сохранения жизней украинских воинов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Генеральном штабе ВСУ заявили, что вопрос демобилизации военнослужащих остается одним из самых сложных во время войны. В то же время военное командование уже прорабатывает возможные механизмы увольнения со службы для отдельных категорий бойцов, которые находятся в армии дольше всех.

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