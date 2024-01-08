Воины Сил обороны проредили армию РФ еще на 440 солдат и 14 ББМ

Силы обороны Украины в течение 7 января на фронте и не только уничтожили 71 единицу российского вооружения, бронетехники и средств воздушного нападения. Также воины ликвидировали 440 оккупантов, вторгшихся на нашу землю из РФ.

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Ныне общие потери личного состава российской армии в войне против Украины достигают 365 170 солдат и офицеров. Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

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